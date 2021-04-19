Общество

Большую часть бюджета Пскова в 2020 году потратили на образование

Публичные слушания по проекту решения городской Думы «Об исполнении бюджета города Пскова за 2020 год» состоялись 20 апреля под председательством заместителя главы Пскова Сергея Гаврилова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Как сообщила в своем отчете начальник финансового управления администрации города Тамара Винт, за 2020 год фактически в бюджет Пскова поступило 5,98 млрд рублей, при этом, по сравнению с 2019 годом, доходы увеличились на 622 млн рублей. По итогам года кассовое исполнение по расходам составило 5,97 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом расходы увеличились на 562,6 млн рублей. 93% от общей суммы расходов направили на выполнение обязательств в рамках 13 муниципальных программ. Наибольший объем средств был направлен на сферу «Образование»: расходы по программе составили 2,64 млрд рублей.

В 2020 году на финансирование дорожной деятельности в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» было израсходовано 1,17 млрд рублей, что почти вдвое превышает расходы по программе, произведенные в 2019 году. При этом на дорожную деятельность было направлено 447,4 млн рублей, выделенных из федерального бюджета, и 701,5 млн рублей - из областного бюджета. Собственные средства города составили 21,8 млн рублей.

Кроме того, Тамара Винт рассказала, что расходы на повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова в отчетном периоде составили 260,3 млн рублей, в том числе на обеспечение уличного освещения - 124,9 млн рублей. За счет средств федерального, областного и местного бюджетов профинансировали мероприятия программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков»» на сумму 69,6 млн рублей.

По итогам публичных слушаний решили, что оргкомитет направит данный отчет в Псковскую городскую Думу для утверждения на сессии ПГД.