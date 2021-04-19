Общество

Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 313

Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 313. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная на портале стопкоронавирус.рф. По состоянию на утро 21 апреля в регионе зафиксировано еще 4 смертельных случая от COVID-19.

Напомним, за минувшие сутки, 20 апреля, в Псковской области зафиксировано 59 новых случаев коронавируса при 138 выздоровевших. За весь период пандемии в Псковской области проведено 337715 исследований на коронавирус (+1272), выявлено 35703 случая COVID-19, выздоровели 25316 человек.