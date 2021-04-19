Общество

Псковский облсовпроф поздравляет коллегу Татьяну Македонову с юбилеем

Свой юбилей сегодня празднует председатель Псковской областной организации профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства Татьяна Македонова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Татьяну Македонову поздравили председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов и председатель Совета облпотребсоюза Николай Тесля.

«От всей души желаем Татьяне Геннадьевне (Македоновой - ред.) крепкого здоровья, благополучия во всех начинаниях, профессиональных побед и успехов, твердости духа, стойкости во всех жизненных ситуациях, неиссякаемых жизненных сил и энергии для реализации всех намеченных планов!» - поздравили Татьяну Македонову коллеги.