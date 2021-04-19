Общество

Псковичам запретили посещать леса Псковского района

Особый противопожарный режим ввела администрация Псковского района с 21 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

На период действия особого противопожарного режима администрация установила запрет на разведение костров и выжигание сухой травы, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ на территориях поселений и городских округов, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, предприятий, полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорог, в лесу. Кроме того, запрещено посещать леса Псковского района (за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием там).

Патрульные, патрульно-маневренные, маневренные и патрульно-контрольные группы патрулирования оперативно реагируют на возникающие очаги пожаров, выявляют несанкционированные сельхозпалы и обобщают информацию о результатах работы.

В период действия особого противопожарного режима усиливается разъяснительная работа с населением по соблюдению требований пожарной безопасности и порядка действий при возникновении пожара на территориях населенных пунктов, садоводческих и огороднических товариществ, организаций с привлечением уличных комитетов, организаций жилищно-коммунального хозяйства, а также по пропаганде и добровольному участию населения в решении вопросов противопожарной защиты квартир и жилых домов, а также привлечению населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов.

В отношении нарушителей требований пожарной безопасности увеличиваются штрафные санкции. Часть 2 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушения требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима) предусматривает наложение административного штрафа:

на граждан в размере - от 2 000 до 4 000 рублей;

на должностных лиц - от 15 000 до 30 000 рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 30 000 до 40 000 рублей;

на юридических лиц - от 200 000 до 400 000 рублей.

«Обращаем внимание граждан на недопустимость сжигания сухой травянистой растительности и мусора, разведение костров на территориях населенных пунктов, лесов и земель сельскохозяйственного назначения. Последствиями таких нарушений могут явиться выгорание лесных массивов, уничтожение жилых домов, гибель людей», - добавили в пресс-службе ГУ МЧС.