Общество

Псковичам предлагают присоединиться к флешмобу в память о героях войны

«Россети Северо-Запад» запускают флешмоб в память о героях Великой Отечественной войны. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале компании.

Электромонтер Псковского филиала Сергей Андреев на улице Шестака. Константин Шестак участвовал в освобождении Пскова в июле 1944 года. Полк под его командованием первым ворвался в город и форсировал реку Великую. Его именем названа улица в историческом районе Завеличье

«В каждом городе, деревне или поселке есть улицы, названные в честь тех, кто сражался за нашу Родину. Давайте расскажем о них, чтобы победителей знала вся страна!» - отметили организаторы.

Для участия в флешмобе нужно сделать селфи с названиями улиц, которые носят имена героев, а также написать про подвиг этого героя. Табличка с названием улицы должна быть хорошо видна на фотографии. Фотографии участники флешмоба будут выкладывать в соцсети с хештегом #УлицаНашегоГероя.

«Отмечайте ваши регионы и компанию "Россети Северо-Запад" (@rossetisevzap). Лучшие опубликуем в наших аккаунтах!» - добавили организаторы.