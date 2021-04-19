Общество

Около 2,5 тысяч человек привились от COVID-19 в торговых центрах Пскова

Стационарные пункты вакцинации, развернутые по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в торговых центрах, пользуются особым спросом у псковичей и гостей города. С момента открытия точки в ТЦ «Империал» привились около 2 тысяч человек. За 10 дней работы пункта в ТРК «Акваполис» вакцинировали 450 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В администрации отметили, что жители региона принимают активное участие в прививочной кампании против новой коронавирусной инфекции. Вакцинировались первым компонентом препарата от COVID-19 уже около 40 тысяч граждан. Полностью привились почти 25 тысяч человек.

Напомним, вакцинация от COVID-19 проводится по предварительной записи по номеру единой службы «122», а также по номерам колл-центров, телефонов регистратур поликлиник или при личном посещении учреждений, а также с помощью портала «Госуслуги».

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Пункты, в которых жители Псковской области могут сделать прививку от коронавирусной инфекции, работают во всех муниципальных образованиях региона. Услуга бесплатная, при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис.

В настоящее время жители области могут привиться вакциной российского производства «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Вакцинация проводится с промежутком не менее 14-21 дней.