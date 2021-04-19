Общество

В Псковской области проработают предложения молодежи с «Территории смыслов»

Десять предложений для Псковской области, которые молодые люди разработали на форуме «Территория смыслов», возьмут в работу. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщила руководитель управления общественных проектов и молодежной политики Псковской области Наталья Плявинская.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поставил перед участниками форума задачу представить предложения на уровне региона, которые способствовали бы тому, чтобы Псковская область приобрела имидж территории для молодежи.

Над данными задачами в течение пяти дней форума работали 10 команд по 10 молодых людей. «Часть из этих инициатив сразу поддержали Александр Братчиков (глава администрации города Пскова - ред.) и Михаил Ведерников. На следующей неделе мы будем прорабатывать все 10 инициатив, смотреть, какие откуда взять ресурсы. Реализовывать эти инициативы мы будем с этими же командами», - рассказала Наталья Плявинская.

Она также подчеркнула, что все эти инициативы будут востребованы, поскольку разработаны самой молодежью. «Безусловно, собственного опыта и ресурсов у них для реализации своих проектов на данном этапе недостаточно, поэтому мы будем их усиливать и продумывать, как их реализовать», - поделилась эксперт.

В основном молодые люди предложили организацию различных мероприятий. «Но у каждой команды были свои видения, чему посвятить это мероприятие. Вот, что ценно», - подчеркнула Наталья Плявинская.

Так, одна из команд предложила создать на территории региона площадку для коммуникаций представителей профессий, которые практически применимы и реальны, но не являются массовыми.

«Ребята предложили организовать фестиваль, а в дальнейшем и постоянную площадку, где представители таких профессий как парикмахеры и бармены смогли бы общаться, обмениваться опытом и развиваться», - пояснила руководитель управления общественных проектов и молодежной политики Псковской области.