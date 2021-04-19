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Суд поддержал решение УФАС о пересмотре итогов торгов по ремонту псковской библиотеки

Псковский областной Арбитражный суд признал законным решение антимонопольного органа, вынесенного по жалобе псковской компании ООО «Строй М» на результаты торгов на оказание услуг по капитальному ремонту помещений детской экологической библиотеки «Радуга». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковского УФАС.

Ранее строительная компания подала жалобу в антимонопольное ведомство с доказательствами того, что комиссия МАУК «Централизованная библиотечная система» с нарушениями оценила одну из компаний, в результате чего неправильно определила победителя закупки.

Специалисты УФАС согласились с тем, что заказчик должен устанавливать дополнительные критерии оценки участников для отбора победителя не произвольно, а именно те, которые могут повлиять на качество исполнения контракта, в том числе и требования к наличию опыта, материальных мощностей, наличие профессиональной техники и оборудования.

Одним из критериев у заказчика было требование о наличии транспорта у участников, а также была предложена форма, которую должен заполнить любой участник с характеристиками транспорта. Никаких дополнительных требований (легковой, грузовой, грузоподъемность, к документам, техническим паспортам и так далее) установлено не было. Именно по данному критерию, кроме цены, выставлялись дополнительные баллы.

Рассмотрев представленные материалы, комиссия УФАС установила, что в качестве подтверждения спорного критерия ООО «Строй - ИК» представило один договор аренды автокрана, а второй договор - на оказание транспортных услуг. ООО «Строй М», в свою очередь, предоставило информацию о наличии одного автомобиля, при этом снизив на 270 тысяч рублей предложение по цене. В итоге победителем была признана компания с двумя приложенными договорами.

Антимонопольщики пришли к выводу, что у закупочной комиссии отсутствовали правовые основания для признания «договора об оказании транспортных услуг» подтверждением соответствия критерию оценки, поскольку он не может расцениваться как подтверждение наличия транспортного средства у участника закупки. Следовательно, обе компании подтвердили наличие только по одному транспортному средству. Кроме того, в самом договоре характеристик транспортного средства также не было, при том, что заказчик просил указать марку, модель, год выпуска и прочую информацию о транспорте.

Суд согласился с УФАС, что у заказчика отсутствовали основания для начисления заявке ООО «Строй-ИК» дополнительных баллов по критерию «наличие транспортных средств». Заказчику предписали пересмотреть заявки. Победителем стала другая компания - ООО «Строй-М» с ценовым предложением 5 995 000 рублей (экономия - почти 300 тысяч рублей).

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Экс-победитель торгов - компания «Строй - ИК», не согласившись с таким исходом дела, обратилась в суд и обжаловала решение УФАС, однако суд оставил жалобу ООО «Строй – ИК» без удовлетворения.