Общество

Фабрика обуви Nordman сделала новый шаг в сторону импортозамещения

Шлёпс-шлёпс... По песочку вдоль пляжа. По раскаленной гальке. По зеленой травке… По воде. Шлёпс-шлёпс... Именно такие ассоциации вызывает детская новинка от псковской фабрики обуви – Nordman Schlöps.

Мамы в социальных сетях уже давно атаковали производителя предложениями: «Сделайте отечественный аналог американским «крокодильчикам». Хотим такие же мягкие и удобные, но для каждого ребенка покупать за 3 тысячи накладно…»

Нужна была золотая середина.

На самом деле компания Nordman еще лет 10 назад выпускала похожие сабо и тапочки из легкого материала EVA. Но за последние пару лет технологии шагнули вперед, появились новые возможности, чем и воспользовались специалисты компании.

Взяв за основу высококачественный итальянский EVA-компаунд, специалисты фабрики Nordman разработали инновационный материал DEC-smart. Простыми словами, это значительно улучшенный материал EVA – легкий, эластичный, износоустойчивый, гипоаллергенный, гигиеничный.

Чем же именно он лучше обычного материала EVA?

Сабо из материала DEC-smart в отличие от обычных аналогов мягче и лучше амортизируют, поэтому ходить в них приятнее. И тактильно, и функционально: снижается нагрузка на суставы и позвоночник ребенка по сравнению с аналогами из обычного EVA-материала. Камни на пути к воде больше не будут беспокоить за счет высокой подошвы.

Носить такие сабо ребенку не только удобно, но и полезно: в местах соприкосновения обуви со стопой имеются специальные массажные зоны. Они положительно влияют на организм, улучшают кровообращение.

Сабо можно носить как с фиксатором стопы, так и без, просто подняв его вверх.

Отделка внутренней поверхности Nordman Schlöps выполнена таким образом, что нога ребенка практически не потеет – а ведь именно это часто бывает причиной натирания ноги ребенка.

К тому же материал гипоаллергенный и гигиеничный. Он легко моется, быстро сушится, не впитывает влагу и предотвращает размножение вредных микроорганизмов, которые могут вызывать раздражение кожи ребенка.

Но это все важно и актуально для родителей. А чем же привлекут «Schlöps» детей (кроме ярких расцветок)?

Специально для них была разработана оригинальная концепция: в каждом комплекте сабо бонусом будут идти разнообразные украшения в виде эмодзи, логотипов Nordman и прочих персонажей. Дети обязательно оценят эти элементы и будут в восторге.

В продаже сабо Nordman Schlöps появятся меньше чем через месяц – как раз к летнему сезону.

Размерный ряд новинки: 24/25-33/34.

Стоимость одной пары пока неизвестна, но она точно будет значительно ниже импортного аналога.

Кстати, при оформлении заказа обуви Nordman на сайте производителя доставка по Пскову – абсолютно бесплатная. Курьер службы СДЭК привезет обувь к вам домой или в офис.