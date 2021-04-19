Общество

Новый мурал может появиться в сквере академика Исаака Кикоина в Пскове

Новый мурал может появиться в сквере академика Исаака Кикоина в Пскове. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщила руководитель управления общественных проектов и молодежной политики Псковской области Наталья Плявинская.

Кроме того, в настоящее время прорабатывают инициативу о создании мурала к 800-летию со дня рождения Александра Невского. Поскольку Александр Невский причислен к лику святых, его мурал будут согласовывать с епархией.

Новый мурал может также появиться в поселке городского типа Усвяты к 100-летию населенного пункта.

«Эти три инициативы уже в проработке. Мы делаем все возможное, привлекаем специалистов, чтобы эти муралы не навредили городскому пространству, а сделали его только лучше», - заверила Наталья Плявинская.