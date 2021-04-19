Общество

Армен Мнацаканян поздравил ветеранов муниципальной службы с профессиональным праздником

С профессиональным праздником поздравил работников органов местного самоуправления, ветеранов муниципальной службы, депутатов, чья профессиональная деятельность связана с организацией управленческого процесса на местном уровне, помощник секретаря Генерального совета партии «Единой России», вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака

Армен Мнацаканян. Поздравление он разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: страница Армена Мнацаканяна в социальной сети «ВКонтакте»

«Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Исторически Псковская земля славится традициями самоуправления. Наша Вечевая республика – это пример средневекового российского МСУ. И мы по праву гордимся этим фактом. Прошли столетия, но жизнь в небольших деревнях, поселках и райцентрах по-прежнему держится на плечах неравнодушных, ответственных, отзывчивых, исполнительных людей, которые своим трудом стараются как можно лучше обустроить свою жизнь и жизнь своих земляков», - написал Армен Мнацаканян.

Он также отметил, что члены и сторонники партии «Единая Россия» стараются быть надежным плечом и опорой в решении самых важных и значимых вопросов для населения. «Для нашей партии приоритет в работе – пожелания, предложения, нужды и чаяния наших избирателей. Являясь помощником Андрея Турчака, заверяю вас: ни одна проблема, решение которой требует вмешательства партии и высших законодательных органов страны, не остается незамеченной. Объединяя усилия федеральных, региональных, местных властей, вместе мы решаем ​самые разные вопросы», - написал помощник вице-спикера Совета Федерации.

Всем работникам органов местного самоуправления, ветеранам и депутатскому корпусу он пожелал​ крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и согласия, новых успехов в дальнейшем укреплении местного самоуправления на благо родного края и создание условий для более достойной жизни земляков.