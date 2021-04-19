Армен Мнацаканян поздравил ветеранов муниципальной службы с профессиональным праздником

С профессиональным праздником поздравил работников органов местного самоуправления, ветеранов муниципальной службы, депутатов, чья профессиональная деятельность связана с организацией управленческого процесса на местном уровне, помощник секретаря Генерального совета партии «Единой России», вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака
Армен Мнацаканян. Поздравление он разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: страница Армена Мнацаканяна в социальной сети «ВКонтакте»
Он также отметил, что члены и сторонники партии «Единая Россия» стараются быть надежным плечом и опорой в решении самых важных и значимых вопросов для населения. «Для нашей партии приоритет в работе – пожелания, предложения, нужды и чаяния наших избирателей. Являясь помощником Андрея Турчака, заверяю вас: ни одна проблема, решение которой требует вмешательства партии и высших законодательных органов страны, не остается незамеченной. Объединяя усилия федеральных, региональных, местных властей, вместе мы решаем самые разные вопросы», - написал помощник вице-спикера Совета Федерации.
Всем работникам органов местного самоуправления, ветеранам и депутатскому корпусу он пожелал крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и согласия, новых успехов в дальнейшем укреплении местного самоуправления на благо родного края и создание условий для более достойной жизни земляков.