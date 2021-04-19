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Общество

В УМВД напомнили об ответственности за участие в несанкционированных акциях

21.04.2021 16:53|ПсковКомментариев: 5

В УМВД России по Псковской области напомнили об ответственности за участие в несанкционированных акциях. На некоторых интернет-ресурсах, в социальных сетях и мессенджерах распространяются сообщения о запланированных несогласованных публичных мероприятиях в субъектах РФ, в том числе на территории Псковской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с этим в региональном управлении МВД напомнили, что в соответствии с указом губернатора Псковской области №30 от 15 марта 2020 года, продолжают действовать ограничительные меры, направленные на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Кроме того, в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» запрещено проведение публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб.

УМВД призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время, а также напоминает, об ответственности, предусмотренной статьей 20.2 «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» КоАП РФ.

Полиция может привлечь участников несогласованных акций по статье 20.2 КоАП РФ в случае создания протестующими помех движению транспорта или функционированию социальной инфраструктуры, а также за вовлечение несовершеннолетних в участие в митингах. За это участникам акций может грозить денежный штраф и до 15 суток административного ареста, за повторное нарушение – денежный штраф и административный арест до 30 суток.

Теги: #умвд россии по псковской области #акция протеста
Источник: Псковская Лента Новостей
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