Общество

В Псковской области ожидается высокий класс пожарной опасности

На территории Псковской области ожидается высокий класс пожарной опасности. Данную информацию до населения довело ГУ МЧС России по Псковской области. Жителей региона призывают соблюдать требования пожарной безопасности.

Главное управление МЧС России по Псковской области призывает всех быть предельно осторожными с источниками открытого огня, не жечь сухую траву и мусор, соблюдать правила пожарной безопасности в лесу. «Помните, что необдуманно брошенная спичка или окурок может нанести значительный имущественный ущерб, непоправимый вред живой природе и унести жизнь людей», - отметили в ведомстве.