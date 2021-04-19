Общество

Осужденные из великолукской колонии изготовили лавочки и урны для соцучреждений

Уже не одну партию лавочек и уличных урн, изготовленных руками осужденных, трудоустроенных на производственном участке исправительной колонии №5, поставили для нужд социальных объектов нескольких районов региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В этот раз по заказу Центра социального обслуживания города Великие Луки в ИК-5осужденные изготовили 17 урн и 5 лавочек. Все изделия уличного пространства выполнены в современном стиле из деревянного бруса хвойных пород и металлического каркаса конструкционной стали. Древесина покрыта влагостойкой пропиткой и лаком, а каркас - полимерной порошковой краской черного оттенка. Металлические урны на 40 литров покрыты эмалью черного цвета и оснащены механизмом опрокидывания.

В рамках выполнения заказа обеспечили загрузку производственных мощностей участка деревообработки, малярного и сварочного участков, а также обеспечили работой трех осужденных, которые смогут погасить имеющиеся у них иски, развить уважительное отношение к труду, улучшить профессиональные навыки, необходимые для дальнейшей успешной адаптации в обществе, добавили в ведомстве.

В подведомственных учреждениях постоянно ведут работу по поиску новых потенциальных заказчиков и открытию дополнительных производственных мощностей.