Общество

День местного самоуправления отметили в Родинском доме культуры

Торжественное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления, прошло сегодня, 21 апреля, в Родинском доме культуры. Об этом на своей Instagram-странице сообщил председатель Совета Псковского Облпотребсоюза Николай Тесля.



Фото с Instagram-страницы Николая Тесли

Работников администраций Псковского района и сельских поселений, глав волостей и ветеранов муниципальной службы поздравили глава Псковского района Наталья Федорова, депутат областного Собрания Владимир Яников и председатель районного Собрания Андрей Неофитов, а также кандидат на предварительное голосование по выборам в Псковское областное Собрание депутатов от партии «Единая Россия» Владимир Кузь.

«От всей души хочу поздравить всех работников органов местного самоуправления! Желаю вам крепкого здоровья, успехов, личного счастья и благополучия. Пусть этот день прибавит всем нам сил и вдохновения на добрые дела, уверенности в завтрашнем дне», - пожелал Николай Тесля.