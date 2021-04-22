Общество

Систему чатов для бесплатной медпомощи создали «Новые люди» для псковичей

В России, в том числе и в Псковской области, появилась онлайн-платформа для бесплатной дистанционной медицинской помощи. Обратиться сюда может любой желающий, достаточно просто присоединиться к Telegram-чату, рассказали в пресс-службе партии «Новые люди».

«Этот проект вырос из антиковидного чата, который томское отделение партии "Новые люди" запустило в самый сложный период пандемии, - рассказывает один из авторов проекта, депутат городской Думы Томска от партии «Новые люди» Александр Цин-Дэ-Шань. - Люди хотели знать правду, но получить информацию было сложно: поликлиники закрывались на карантин, очный прием врачи почти не вели, а по интернету гуляли непроверенные рекомендации. Тогда мы бросили клич по врачам с просьбой помочь найти ответы на основные вопросы».

Спектр специализаций консультирующих медиков довольно широк - от терапевтов до врачей-биофизиков. Также действует женская консультация, помощь в которой можно получить анонимно. Кроме того, есть чат для родителей, где на вопросы отвечают квалифицированные педагоги и психологи. Оказываются юридические услуги и волонтерская помощь.

Услугами онлайн-платформы уже воспользовались более 3 тысяч россиян. Примечательно, что и своему создателю чат сослужил хорошую службу: семья Александра столкнулась с болезнью, а дистанционные консультации врачей сохранили здоровье и самому автору проекта, и его близким.

«Разработка системы медицинских чатов была ответом волонтеров "Новых людей" на сложнейшую ситуацию в регионах. Нужны были быстрые и действенные меры. Хочу поблагодарить врачей и всех специалистов, которые откликнулись на просьбу помочь», - сказал лидер партии Алексей Нечаев.

Зайти в чат с консультациями можно по ссылке.