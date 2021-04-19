Общество

Все псковские межрайонные больницы смогут проводить медосвительствование на опьянение

До конца года все межрайонные больницы смогут проводить медосвительствование граждан на состояние алкогольного или наркологического опьянения. Как сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на комитет по здравоохранению региона, этот вопрос обсуждался сегодня, 21 апреля, на совещании первого замгубернатора Веры Емельяновой с главврачами учреждений здравоохранения области.



Фото: autoreview.ru

В ближайшее время в Псковской области будет организовано лицензирование медорганизаций на алкогольное и наркологическое опьянение. Те, у кого есть такая лицензия, а это 8 медорганизаций области, должны будут ее переоформить.

Планируется, что такие лицензии получат все межрайонные больницы области, чтобы в каждом районе можно было провести медосвидетельствование на алкогольное и наркотическое опьянение. По поручению комитета по здравоохранению такие пункты будут организованы до конца года.

Это позволит проводить освидетельствование человека тут же, а не вести его в соседний район. Например, если произошло ДТП и водителя необходимо отправить на освидетельствование – открытие пункта в каждом районе позволит ускорить этот процесс.