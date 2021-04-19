Общество

Два врача Псковского онкодиспансера стали номинантами премии «Мы будем жить!»

Два врача Псковского областного онкодиспансера получили дипломы номинантов национальной премии «Мы будем жить!», приуроченной ко Всемирному дню борьбы против рака. Об этом сообщается на официальной Instagram-странице регионального комитета по здравоохранению.



Фото с Instagram-страницы комитета по здравоохранению Псковской области

Номинантами престижной премии стали врач-радиотерапевт Псковского областного онкодиспансера Елена Букша и врач-онколог Борис Мельниченко.

Дипломы врачам вручили первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.