Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Модно и практично
Камбэк Брячака
Уникальная разработка Nordman
«Чистый Псков» открыт прием заявок
в последний путь
Жить экологично очень просто
...и юный «Октябрь» впереди
Телефон прямого эфира 56-73-72
Доска позора
Вузы вышли из моды
Мусор для ЮНЕСКО
 
 
 
ещё Общество 19.04.2021 22:591 55 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за сутки 21.04.2021 21:090 День местного самоуправления отметили в Родинском доме культуры 21.04.2021 20:460 Два врача Псковского онкодиспансера стали номинантами премии «Мы будем жить!» 21.04.2021 20:252 Жителям Псковского района предстоит выбрать три территории для благоустройства 21.04.2021 19:570 Все псковские межрайонные больницы смогут проводить медосвительствование на опьянение 21.04.2021 19:450 Экоквест провели для учащихся лицея «Развитие» в Молодежном центре Пскова. ФОТО
 
 
 
Самое популярное 19.04.2021 14:2816 Временный мост построят в Пскове на время капремонта Ольгинского 19.04.2021 16:340 Скончался зампредседателя комитета по природресурсам Псковской области Юрий Колесников 20.04.2021 13:276 Здравствуй, старый новый мост 19.04.2021 15:190 Ольга Тимофеева возглавила комитет по культуре Псковской области 21.04.2021 11:403 Пациент умер в псковской инфекционной больнице
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Два врача Псковского онкодиспансера стали номинантами премии «Мы будем жить!»

21.04.2021 20:46|ПсковКомментариев: 0

Два врача Псковского областного онкодиспансера получили дипломы номинантов национальной премии «Мы будем жить!», приуроченной ко Всемирному дню борьбы против рака. Об этом сообщается на официальной Instagram-странице регионального комитета по здравоохранению.


Фото с Instagram-страницы комитета по здравоохранению Псковской области

Номинантами престижной премии стали врач-радиотерапевт Псковского областного онкодиспансера Елена Букша и врач-онколог Борис Мельниченко.

Дипломы врачам вручили первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Теги: #здравоохранение #Псковский онкодиспансер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли проводить парад Победы, когда ограничения по коронавирусу не сняты?
В опросе приняло участие 318 человек
21.04.2021, 21:230 Житель Себежского района повторно сел пьяным за руль и сломал забор 21.04.2021, 21:150 Налоговики напомнили псковичам об изменении казначейских реквизитов с 1 мая 21.04.2021, 21:090 День местного самоуправления отметили в Родинском доме культуры 21.04.2021, 20:570 Финансирование продолжения строительства Северного обхода составит 4,8 млрд рублей на 3 года
21.04.2021, 20:460 Два врача Псковского онкодиспансера стали номинантами премии «Мы будем жить!» 21.04.2021, 20:380 Состоялось первое заседание рабочей группы по реализации программы газификации Псковской области 21.04.2021, 20:252 Жителям Псковского района предстоит выбрать три территории для благоустройства 21.04.2021, 20:130 Россия объявила десять американских дипломатов персонами нон грата
21.04.2021, 19:570 Все псковские межрайонные больницы смогут проводить медосвительствование на опьянение 21.04.2021, 19:450 Экоквест провели для учащихся лицея «Развитие» в Молодежном центре Пскова. ФОТО 21.04.2021, 19:320 В Стругах Красных у лежащего на тротуаре мужчины украли бутылку и телефон 21.04.2021, 19:241 Андрей Козлов уверен, что в регионах оперативно приступят к реализации послания президента
21.04.2021, 19:112 В Пскове проходит несанкционированная акция оппозиции 21.04.2021, 19:060 Осужденные из великолукской колонии изготовили лавочки и урны для соцучреждений 21.04.2021, 18:570 У малого и среднего бизнеса остается 10 дней, чтобы предоставить отчетность в Псковстат 21.04.2021, 18:420 Пскович избил прохожего арматурой за отказ угостить сигаретой
21.04.2021, 18:331 Петр Алексеенко: Озвученные в послании меры поспособствуют улучшению ситуации в Псковской области 21.04.2021, 18:242 Вблизи жилого комплекса «Родина» может появиться народный парк 21.04.2021, 18:110 Какие проблемы могут ожидать российских заемщиков, рассказали в «Тинькофф Банке» 21.04.2021, 18:000 Армен Мнацаканян поздравил ветеранов муниципальной службы с профессиональным праздником
21.04.2021, 17:510 Жителя поселка Локня оштрафовали за избиение сожительницы 21.04.2021, 17:450 Фабрика обуви Nordman сделала новый шаг в сторону импортозамещения 21.04.2021, 17:404 Реплика Донецкого: Путин-true и разные Табаки 21.04.2021, 17:382 В Пскове полиция проверила стекла легковых автомобилей. ФОТО
21.04.2021, 17:305 Николай Козловский: Поручения президента позволят стране выйти на новый уровень развития 21.04.2021, 17:220 О непростой жизни на болоте рассказали псковским школьникам 21.04.2021, 17:152 Общественник заявил о незаконности ремонта на Октябрьском проспекта в Пскове 21.04.2021, 17:112 Олег Брячак о послании президента: Мы услышали о проблемах, которые видим в нашем регионе
21.04.2021, 16:539 В УМВД напомнили об ответственности за участие в несанкционированных акциях 21.04.2021, 16:482 Юрий Сорокин: Анонсированное Путиным решение вдохнет новую жизнь в развитие наших сел 21.04.2021, 16:430 В Псковской области ожидается высокий класс пожарной опасности 21.04.2021, 16:361 Отца и сына из Стругокрасненского района отправили в колонию за изготовление наркотиков
21.04.2021, 16:231 Антон Минаков: Государство может дать копейку, а потом забрать сто рублей 21.04.2021, 16:100 Общественный пресс-центр ПЛН: Что ждет псковский турбизнес в этом году? 21.04.2021, 16:000 В Пскове прошел турнир по мини-футболу в рамках сотрудничества с Эстонией 21.04.2021, 15:411 Более 2 тысяч псковских семей оплатили детский сад маткапиталом
21.04.2021, 15:351 Новый мурал может появиться в сквере академика Исаака Кикоина в Пскове 21.04.2021, 15:2826 Александр Козловский: Инициативы президента направлены на социально-экономическое развитие страны 21.04.2021, 15:210 Директора порховского предприятия оштрафовали за несвоевременную зарплату 21.04.2021, 15:124 Наталья Плявинская: Сегодня высшее образование - уже не «критерий успеха»
21.04.2021, 15:033 Михаил Ведерников назвал самые важные для Псковской области тезисы послания президента 21.04.2021, 15:010 Основатель Пушкинского театрального фестиваля награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 21.04.2021, 14:530 В Псковской области проработают предложения молодежи с «Территории смыслов» 21.04.2021, 14:400 Александр Котов: Значительная часть послания президента была посвящена поддержке регионов
21.04.2021, 14:370 Команда дизайнеров предложит идеи нового туристического бренда Псковской области 21.04.2021, 14:328 Андрей Турчак: Послание Путина станет основой предвыборной программы «Единой России» 21.04.2021, 14:240 Суд поддержал решение УФАС о пересмотре итогов торгов по ремонту псковской библиотеки 21.04.2021, 14:210 Программу льготного кредитования в сфере туризма запустят в России
21.04.2021, 14:190 Убирающих машины на время уборки псковских водителей поблагодарили за понимание 21.04.2021, 14:130 Путин объявил о создании Фонда культурных инициатив 21.04.2021, 14:120 В Пскове прошло обучение работе с новой биллинговой платформой «Газпром межрегионгаз» 21.04.2021, 14:010 ВТБ на треть увеличит число клиентов среднего и малого бизнеса
21.04.2021, 13:540 Путин призвал уделить особое внимание развитию военного образования в России 21.04.2021, 13:430 Все границы перешли - Путин о попытке госпереворота в Белоруссии 21.04.2021, 13:370 Псковичей приглашают к участию в дистанционном конкурсе военной песни 21.04.2021, 13:351 С персонажами «Маугли» сравнил Путин недругов России
21.04.2021, 13:290 Россельхознадзор пресек ввоз в Псковскую область 20 тонн кильки 21.04.2021, 13:263 За подводку газа до домохозяйства люди платить не должны - Путин 21.04.2021, 13:210 Псковские школьники раскрыли в рисунках тему транспортной безопасности 21.04.2021, 13:210 Президент рассказал об условиях получения регионами инфраструктурных кредитов
21.04.2021, 13:200 Спартакиада «Твой выбор» по мини-футболу началась в Пскове 21.04.2021, 13:191 Плохие мальчики попадают в кино: Дмитрий Месхиев – 40 лет творческой деятельности 21.04.2021, 13:1614 К 2030 году среднюю продолжительность жизни в России планируют довести до 78 лет 21.04.2021, 13:102 Инфраструктурные бюджетные кредиты будут предоставлять регионам
21.04.2021, 13:070 Псковская студентка участвует в финале конкурса «Учитель будущего» в Сочи 21.04.2021, 13:041 Парниковых газов в России должно быть меньше, чем в Евросоюзе - поручение Путина 21.04.2021, 13:010 Эффект от технологической трансформации ВТБ превысит 100 млрд рублей  21.04.2021, 13:001 Возмещать половину стоимости путевок в летние лагеря планируют в России
21.04.2021, 12:572 40-летний юбилей творческой деятельности отмечает худрук Псковского драмтеатра 21.04.2021, 12:570 Допмеры поддержки малого и среднего бизнеса разработают в течение месяца 21.04.2021, 12:543 Путин призвал создать мощный щит в сфере биологической безопасности 21.04.2021, 12:520 Около 2,5 тысяч человек привились от COVID-19 в торговых центрах Пскова
21.04.2021, 12:502 Родители всех российских школьников получат в августе единовременную выплату 21.04.2021, 12:471 Президент России предложил ввести ежемесячную выплату для будущих мам 21.04.2021, 12:450 В России введут надбавку для кураторов учебных групп техникумов и колледжей 21.04.2021, 12:420 Программу кешбэка для путешествий по России продлят до конца года
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.