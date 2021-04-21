Общество

Псковский Росреестр: В регионе возросла востребованность в электронных услугах

В конгресс-центре Технопарка «Сколково» 16 апреля состоялась итоговая коллегия Росреестра. Мероприятие открыл руководитель Росреестра Олег Скуфинский. Глава службы рассказал об основных результатах работы в 2020 году и обозначил цели на 2021 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении ведомства.

Участники заседания обсудили основные законодательные инициативы в области гражданского оборота недвижимости, повышение качества оказания государственных услуг в электронном виде, цифровую трансформацию и реинжиниринг процессов ведомства, реализацию эксперимента по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости (ЕИР), развитие геодезии и картографии.

«Росреестр - крупнейшее по объему государственных услуг ведомство. Ежегодно мы оказываем более 133 миллионов услуг. Росреестр должен стать сервисным провайдером и источником полных, достоверных и актуальных пространственных данных для граждан, бизнес- и профсообщества, органов власти, по сути центром компетенции по земле и недвижимости», - рассказал Олег Скуфинский.

Важнейшим для ведомства является показатель электронных услуг. В настоящее время 79% всех услуг ведомства оказывается в цифровом формате, из них в электронном виде предоставляется 31% учетно-регистрационных действий и 91% сведений ЕГРН. Доля электронной ипотеки на конец 2020 года составила 37,4%.

В мероприятии прияла участие руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко.

«Развитие электронных сервисов является одним из приоритетных направлений повышения качества и доступности услуг для населения региона. Доля электронных услуг предоставленных региональным Управлением Росреестра по итогам 2020 года составила более 40 % от общего количества поданных заявлений», - сообщила руководитель управления.

Росреестр разработал концепцию цифровой трансформации на 2021 - 2023 годы, которая позволит оперативно оказывать весь спектр услуг гражданам по принципу «одного окна», в том числе на Едином портале госуслуг. В феврале текущего года в Псковской области был успешно запущен сервис «Земля для стройки» для потенциальных инвесторов и рядовых жителей по выбору участков, пригодных для жилищного строительства.