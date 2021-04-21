Общество

59 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области

59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Псковской области 21 апреля. За все время пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 35 762 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Выздоровели еще 149 пациентов, всего – 25 465. Скончались – 313. Также в регионе провели 1 397 исследований на коронавирус, всего – 339 112.

«Очаг в Туричинском доме-интернате (Невельский район – ред.) снят с контроля Роспотребнадзора. В остальных очагах новых заболевших нет», - добавил глава региона.