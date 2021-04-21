Общество

Ученые назвали главный признак тяжелого COVID-19 у детей

Группа ученых из Пекинского университета китайской медицины исследовала факторы риска тяжелого течения коронавирусной инфекции у детей. Специалисты обнаружили 11 признаков, которые говорят о высокой вероятности перехода COVID-19 в тяжелую форму.

Самым явным проявлением будущих проблем оказалась одышка, которая возникает при осложнениях в два раза чаще других симптомов. Также явно свидетельствуют об опасности отклонения от нормы на рентгене грудной клетки и насморк. На основе полученных данных ученые создали математическую модель, которая рассчитывает риски неблагоприятного развития болезни, пишет газета «Известия».

Ученые изучили данные о развитии коронавирусной инфекции у 203 детей. 26 из болели бессимптомно, 160 - в легкой форме, 15 - в тяжелой. Сравнив информацию о симптомах в каждой из групп, медики пришли к выводу, что настораживающими признаками при развитии COVID-19 можно назвать наличие сопутствующих заболеваний, лихорадку, высокую температуру, кашель, насморк, одышку, диарею, аномалии на рентгене грудной клетки и компьютерной томографии легких, отклонения от нормы в концентрации С-реактивного белка (белок плазмы крови, концентрация которого повышается при воспалительных процессах) и фермента лактатдегидрогеназы (увеличенный показатель свидетельствует о разрушении тканей организма при различных заболеваниях, в том числе при проблемах с легкими)

В рамках модели каждому из признаков было присвоено определенное количество очков в зависимости от его связи с ходом болезни. Чем она выше, тем больше очков назначается симптому.

Так, например, ребенок 9 лет (5 очков) с сопутствующими заболеваниями (11 очков), кашлем (5 очков), одышкой (92 очка), концентрацией С-реактивного белка 30 мг/мл (45 очков) и лактатдегидрогеназы 200 мг/мл (8 очков) имеет шансы перенести COVID-19 в тяжелой форме более 99%.