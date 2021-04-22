Общество

Садоводы с улицы Линейной предложили изменения в градостроительный план Пскова

Вопрос о внесении в градостроительный план Пскова изменений, касающихся улицы Линейной, рассмотрели на комитете по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы под председательством Валерия Тюменцева. В заседании приняли участие глава Пскова Елена Полонская, представители администрации города, прокуратуры, садоводы, сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Главный архитектор Пскова Евгений Скачков отметил, что в настоящее время определены сроки выполнения задач по данному вопросу для деятельности рабочей группы при градостроительном совете Пскова. «Задача поставлена четкая. Была разработана схема, сейчас она находится в стадии вынесения решения. Результаты будут преданы на рассмотрение в профильный комитет Псковской городской Думы».

В свою очередь представители садоводческих товариществ рассказали, что встречались со специалистами, в том числе главным архитектором Псковской области Евгением Шапкиным. Им было предложено подготовить предпроектное предложение с возможностью последующего внесения изменений в Генплан. По их мнению данная схема учитывает все необходимые нормативы для перезонирования участка улицы Линейной в зону в Ж4 («Индивидуальная жилая застройка»).

Напомним, что по результатам заседания комитета по землепользованию, прошедшему в феврале, была создана рабочая группа при градостроительном совете под руководством главного архитектора региона Евгения Шапкина. В ее заседании, которое тоже прошло в феврале, принимали участие депутаты городской Думы и члены садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных на улице Линейной и прилегающих к ней земельных участках.

Смотрите также Представителей СНТ на Линейной призвали детально проработать свое видение развития улицы

Территория, в границах которой сегодня действуют восемь СНТ, находится в территориальной зоне Ж1 («Зона жилой застройки повышенной этажности»). Члены садоводства просят поменять ее на Ж4, внеся соответствующие изменения в генеральный план города, так как в настоящее время они лишены возможности строительства на своих участках жилых домов с правом регистрации в них. По мнению псковичей, изменение территориальной зоны даст импульс оптимальному развитию этого района города.

По итогам работы членов градостроительного Совета данный вопрос рассмотрят на очередном заседании комитета по землепользованию.