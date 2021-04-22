Псковичам рассказали, как не допустить падения детей с балконов

Принять меры для предотвращения несчастных случаев падения детей с балконов и окон призвала родителей уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. Об этом она написала на своей странице в «Инстаграм».
«Весна! Тепло! Мы открываем окна и балконы, чтобы впустить солнышко в свои дома. Наши малыши тоже тянутся к нему, как молодые росточки, исследуют новые и старые маршруты, заглядывают с любопытством во внешний мир. Родители, помните о безопасности!» - обратилась Наталия Соколова к жителям региона.
Она также призвала родителей соблюдать следующие правила: