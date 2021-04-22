Общество

Псковичам рассказали, как не допустить падения детей с балконов

Принять меры для предотвращения несчастных случаев падения детей с балконов и окон призвала родителей уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. Об этом она написала на своей странице в «Инстаграм».

«Весна! Тепло! Мы открываем окна и балконы, чтобы впустить солнышко в свои дома. Наши малыши тоже тянутся к нему, как молодые росточки, исследуют новые и старые маршруты, заглядывают с любопытством во внешний мир. Родители, помните о безопасности!» - обратилась Наталия Соколова к жителям региона.

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Она также призвала родителей соблюдать следующие правила:

Не держите окна и двери балкона открытыми, если дома ребенок

Помните, москитные сетки не предназначены для защиты от падений! Напротив, москитная сетка может способствовать трагедии, поскольку ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опирается на нее

Давайте детям уроки безопасности. Учите старших присматривать за младшими

Установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно их открыть

Нельзя ставить мебель поблизости от окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник