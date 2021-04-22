Общество

Псковская Росгвардия приглашает на службу в ОМОН

В ОМОН управления Росгвардии по Псковской области требуются сотрудники, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Вакантны должности полицейского (бойца), полицейского (водителя), врача медицинской части, кинолога в возрасте до 35 лет. На службу приглашают не судимых, способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.



Граждане, принятые на службу, пользуются социальными гарантиями, бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.