Общество

Ирина Богачева познакомила молодежь в Острове с медицинскими специальностями

Главный врач Островской межрайонной больницы, депутат Псковского областного Собрания Ирина Богачева встретилась с выпускниками Островского и Палкинского районов.

Во время встречи Ирина Богачева познакомила ребят с медицинскими специальностями, рассказала об основных требованиях для абитуриентов при поступлении, возможностях получить целевое направление, пишет газета «Островские вести». Также она и начальник отдела кадров межрайонной больницы ответили на интересующие ребят вопросы.

Главврач островской больницы обратила внимание молодых людей на то, что необходимо хорошо подумать о решении поступать в медицинское высшее учебное заведение.

Выяснилось, что часть ребят к выбору профессии подходят осознанно. Например, Дарья Корягина из школы №1 решила пойти по стопам матери, работающей помощником санитарного врача. Девушка хочет стать стоматологом. Ее одноклассник Кирилл Иванов намерен стать врачом-патологоанатомом.