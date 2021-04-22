Общество

«Сад памяти» приглашают нарисовать юных псковичей

Жителей Псковской области приглашают принять участие в конкурсе рисунков «Сад памяти глазами детей». Мероприятие проходит в рамках международной акции «Сад памяти» и позволит юным волонтерам вместе с родителями увековечить подвиг героев своей семьи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Первый опыт проведения подобного конкурса состоялся год назад, в период пандемии. Участники поддержали акцию «Сад памяти» в соцсетях, рисуя деревья вместе со своими детьми. В результате появились 40 тысяч рисунков и поделок с пометкой #СадПамятиДома. Лучшие работы были отмечены небольшими памятными призами.

В год 80-летия начала Великой Отечественной войны наградой за лучший рисунок станет туристическая поездка в Брест на всю семью. Кроме того, победители получат почетное право посадить дерево в память о павших под стенами крепости. Знаковое международное мероприятие у Брестской крепости состоится 22 июня. Оно станет финалом акции «Сад памяти» 2021 года. О проведении высадки на территории крепости-героя год назад договорились президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время участия в акции «Сад памяти» подо Ржевом.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе необходимо разместить рисунок, посвященный памяти своего героя, на карте садпамяти2021.рф и поддержать акцию в социальных сетях фотографией рисунка, семейной историей и хэштегом #СадПамятиДома. Работы принимаются до 1 июня. Каждый участник получит онлайн-сертификат с именем своего героя.

Общая цель международной акции «Сад памяти» — высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. Организаторами выступают движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов РФ и Федерального агентства лесного хозяйства в рамках реализации национального проекта «Экология». Акцию также поддерживает Всероссийское общество охраны природы, генеральным партнером является «Русская медная компания».

Около 5 тысяч деревьев хвойных и лиственных пород планируется высадить в этом году в Псковской области. Общая площадь высадки составит почти 5 гектар. В международной акции участвуют практически все муниципалитеты региона. В настоящее время высажено более 500 деревьев.