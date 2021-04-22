Общество

Памятную медаль за любовь и верность вручили семье в Островском районе

Глава Островского района Дмитрий Быстров вручил жителям деревни Гривы Горайской волости Валерию и Любови Колосовым грамоту администрации и памятную медаль «За любовь и верность». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

Букет цветов Любовь Колосова получила от главы Горайской волости Анатолия Цыганкова. К поздравлениям присоединились помощник секретаря Генерального совета «Единой России», вице-спикера Совета Федерации Армен Мнацаканян и депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов, которые в составе рабочей группы главы Островского района участвовали во встречах с населением Горайской волости.

Отметим, что первоначально поздравление семьи Колосовых планировалось провести к Дню семьи, любви и верности в 2020 году, однако в связи с действующими противоэпидемическими мероприятиями его перенесли на более поздний срок.

Напомним, что медалью «За любовь и верность» награждаются супруги, прожившие в браке не менее 25 лет, получившие признание за крепость семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, достойно воспитавшие детей.