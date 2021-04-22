Общество

Наталья Горбачева вошла в состав Общественной палаты Псковской области

12 членов Общественной палаты Псковской области утвердил 21 апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Среди новых членов ОППО есть профсоюзный лидер Псковской области, председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Наталья Горбачева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

«От лица всего профсоюзного сообщества поздравляем Наталью Николаевну (Горбачеву - ред.) с новой ответственностью и новым общественным вызовом. Голос профсоюзов, безусловно, должен быть слышен в Общественной Палате. Защита трудовых прав, охрана труда, справедливое распределение премиального фонда – это те вопросы, от которых зависит уровень жизни псковичей», - поздравили Наталью Горбачеву коллеги .

СОП Псковский облсовпроф желает Наталье Николаевне плодотворной работы и с честью представлять интересы членов профсоюза.