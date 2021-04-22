Общество

В поездах «Псков – Дно» и « Дно – Оредеж» появились новые вагоны

Подвижной состав на пригородных железнодорожных маршрутах «Псков – Дно» и « Дно – Оредеж» заменила АО «СЗППК». На линии вышли девять новых вагонов локомотивной тяги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Каждый из новых вагонов оснащен кондиционером, экологически чистыми туалетами, камерами видеонаблюдения и пожарной сигнализацией. Замену произвели в целях улучшения качества обслуживания пассажиров в связи с истечением срока службы подвижного состава.

Добавим, что в 2021 году движение пригородного поезда по маршруту «Псков – Дно» осуществляется по рабочим дням. Отправление из Дно - в 8:26, прибытие в Псков - в 11:08. В обратном направлении отправление из Пскова - в 17:42, прибытие в Дно - в 20:28. Время в пути составляет 2 часа 46 минут.

Пригородный поезд «Псков – Дно» также следует по понедельникам и выходным дням отправлением из Пскова в 8:20 и прибытием в Дно в 11:21. В обратном направлении по пятницам и выходным дням отправлением из Дно в 17:12 и прибытием в Псков в 20:12. Время в пути составляет 3 часа.