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Общество

Александр Братчиков: Дети не должны брать пример с блогеров из «ТикТока»

22.04.2021 14:03|ПсковКомментариев: 0

Заседание антитеррористической комиссии под руководством главы администрации Пскова Александра Братчикова состоялось сегодня, 22 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

 

Важным вопросом заседания стало обсуждение комплекса дополнительных мер по обеспечению безопасности граждан и правопорядка на территории города во время майских праздников.

По итогам доклада заместителя начальника полиции УМВД России по городу Пскову Алексея Ильина участники заседания приняли решение усилить меры по предупреждению террористических проявлений и экстремизма на территории Пскова в период празднования Дня весны и труда и 76-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне.

По второму вопросу повестки начальник управления образования администрации города Анна Кузыченко рассказала, что в 2020-2021 учебному году в образовательных учреждениях города уже провели 541 мероприятие, направленное на неприятие идеологии терроризма и привитие обучающимся традиций российских духовно-нравственных ценностей. Это были тематические классные часы, интерактивные беседы, эстафеты и так далее.

Анна Кузыченко отметила, что данная работа теперь проводится не только со школьниками. В дошкольных образовательных учреждениях детей с 5 лет учат четко реагировать в ситуациях при попытке захвата заложников или обнаружения подозрительных предметов, отрабатываются алгоритмы их поведения.

Заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Любовь Воинова отметила, что комитет организовал более 100 мероприятий, в которых приняли участие порядка 50 тысяч человек.

«Считаю важным проводить работу по популяризации советских и российских спортсменов. Дети должны знать их, гордиться ими, стремиться и добиваться успеха, а не ставить себе примером блогеров из "ТикТока", которые чаще всего из себя ничего не представляют», - подчеркнул глава администрации города.   

Александр Братчиков поручил активнее привлекать (с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований) представителей религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и искусства для проведения мероприятий, направленных на неприятие идеологии терроризма и привитие обучающимся традиций российских духовно-нравственных ценностей. Приглашать детей и подростков к участию в патриотических акциях и мероприятиях, которые проводят учреждения культуры в праздничные, памятные дни (акция «Свеча скорби» в День памяти и скорби, мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, Дню города Пскова, Дню российского флага).

В завершение заседания главный инженер МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Андрей Лебедев рассказал о мероприятиях для обеспечения антитеррористической защищенности котельных города. В прошлом году приведена в соответствие с требованиями котельная №9. В 2021 году ведется работа в котельной №17, планируется установка системы видеонаблюдения.

Теги: #администрация Пскова #терроризм #блогер
Источник: Псковская Лента Новостей
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