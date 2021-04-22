Общество

Благоустроенный парк на улице Труда в Пскове не приняли в эксплуатацию

Благоустроенный парк на улице Труда - проспекте Энтузиастов в Пскове не приняли в эксплуатацию после визита приемочной комиссии. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте управления городского хозяйства администрации.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт управления городского хозяйства администрации Пскова

Приемочная комиссия по благоустройству парка состоялась сегодня, 22 апреля. В ходе работы комиссия сделала более 10 существенных замечаний: застой поверхностных стоков на покрытии дорожек, разрушение бортовых камней, расслоение тротуарной плитки, слабая всхожесть газонных трав и прочее.