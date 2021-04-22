Общество

Аллею памяти бойцов 6-й роты продолжат благоустраивать в Великих Луках

Глава города Великие Луки Николай Козловский сегодня, 22 апреля, провел рабочую встречу с региональным представителем Фонда памяти 6-й роты, руководителем клуба допризывной молодежи «Маргелов» Алексеем Скачковым. Стороны обсудили дальнейшее благоустройство Аллеи памяти бойцов легендарной роты, которая была открыта в апреле 2019 года в Великих Луках около мемориального воинского захоронения.

«Алексей Юрьевич рассказал, что в планах сделать вокруг аллеи культурно-патриотический центр с плацем, выставочными образцами военной техники, трибунами, а также зоной отдыха, где свое свободное время смогут проводить все жители Северного микрорайона. Я поддержал эту идею», - написал Николай Козловский в своем инстаграм-аккаунте.

Активисты планируют участвовать в конкурсе президентских грантов, чтобы привлечь дополнительные средства на реализацию проекта. Городская власть также намерена помочь в этом важном для города деле. Кроме того, по этой инициативе необходимо заручиться поддержкой губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В ближайшее время глава Великих Лук намерен показать ему проект и попросить поддержки.