Аллею памяти бойцов 6-й роты продолжат благоустраивать в Великих Луках

Глава города Великие Луки Николай Козловский сегодня, 22 апреля, провел рабочую встречу с региональным представителем Фонда памяти 6-й роты, руководителем клуба допризывной молодежи «Маргелов» Алексеем Скачковым. Стороны обсудили дальнейшее благоустройство Аллеи памяти бойцов легендарной роты, которая была открыта в апреле 2019 года в Великих Луках около мемориального воинского захоронения.
Активисты планируют участвовать в конкурсе президентских грантов, чтобы привлечь дополнительные средства на реализацию проекта. Городская власть также намерена помочь в этом важном для города деле. Кроме того, по этой инициативе необходимо заручиться поддержкой губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В ближайшее время глава Великих Лук намерен показать ему проект и попросить поддержки.