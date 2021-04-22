Общество

Скончалась преподаватель псковского колледжа искусств Лидия Наседкина

21 апреля на 74-м году жизни скончалась ветеран педагогического труда, преподаватель Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова Лидия Наседкина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, Лидия Наседкина в 1969 году окончила библиотечный факультет Ленинградского государственного института культуры им. Н. К. Крупской. С 983 года работала преподавателем специальности «Библиотековедение» дневной и заочной форм обучения на протяжении более 25 лет.

Лидия Наседкина являлась руководителем дипломных, курсовых и практических работ студентов по предметам «Библиографоведению» и «Документоведению». Многие ее работы были рекомендованы к практическому использованию в краеведческой деятельности, среди которых «Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина: Библиографический указатель». 2006 года»; «Дворянские усадьбы Псковского края: Библиографический указатель. 2007 года». К 45-летнему юбилею культурно-просветительного училища она собрала уникальный материал и создала слайд-фильм по истории библиотечной специализации.

«В памяти и сердцах коллег и благодарных выпускников Лидия Георгиевна навсегда останется добрым, отзывчивым, порядочным человеком и высокопрофессиональным преподавателем. Администрация и педагогический коллектив выражает искренние соболезнования родным и близким Лидии Георгиевны», - отметили в учреждении.

Отпевание Лидии Наседкиной состоится 23 апреля в 11.00 в храме Анастасии Римлянки (Октябрьский проспект, 9).