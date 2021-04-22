Общество

В Ассоциации туроператоров Северо-Запада рассказали о своем отношении к ковид-паспортам

Президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Гелена Самохвалова в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 22 апреля рассказала о своем отношении к введению ковид-паспортов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Ковид-паспорта в том виде, в котором рассматривает Европа - это, я считаю, определенные нарушения прав человека, ограничения и так далее, - сказала она. - Я думаю, туриндустрия к этому никаким образом не прикоснется, потому что, если смотреть на проблему с медицинской точки зрения, то большие группы людей не имеют возможности по состоянию здоровья прививаться. Почему мы их должны ограничивать или ставить какие-то условия? Я думаю, вряд ли мы к этому придем».

Напомним, почти две трети россиян (62%) считают ненужным введение по всей России так называемых «ковид-паспортов» для людей с антителами к COVID-19 или сделавших прививку.