Общество

Более 2 тысяч человек умерли в Псковской области в январе-феврале

2360 человек умерли в Псковской области в январе-феврале 2021 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковстата, родилось 779 человек.

Отмечается, что общий коэффициент рождаемости увеличился на 2,6% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года и составил 7,8 человека на каждую тысячу населения.

Общий коэффициент смертности по области увеличился на 34,1% и составил 23,6 умерших на каждую тысячу населения.

В целом по области число умерших в 3 раза превысило число родившихся, в городах и поселках городского типа – в 2,7, на селе – в 3,9 раза (в январе-феврале 2020 года соответственно – в 2,3; 2,1; 3,1 раза), добавили в Псковстате.