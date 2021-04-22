Общество

Мотивирующий урок «Фермеры» предлагают провести в псковских школах

Учебные заведения Псковской области приглашают принять участие в цифровом мотивирующем уроке «Фермеры». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Этой весной Фонд развития культуры и кинематографии «Страна» совместно с Институтом развития интернета готовят к онлайн-премьере фильм «Фермеры», в котором показаны несколько вдохновляющих историй о российских фермерах. Совместно с проектом «Мотивирующие цифровые уроки» на основе фильма для школьников всех регионов разработан специальный мотивирующий урок.

Как сообщают организаторы, урок будет полезен школьникам, проживающим на сельских территориях. Его проводят в целях мотивации подрастающего поколения к занятию фермерством, формирования традиционных ценностей и духовной культуры, а также для ранней профориентации подростков. Цифровой мотивирующий урок «Фермеры» будет доступен на безвозмездной основе для средних школ, ссузов и вузов во всех регионах страны.

Для проведения урока необходимо оставить заявку на сайте в разделе «Фермеры». Предварительная регистрация уже доступна, рассылка материалов урока начнется с 1 мая.

Мотивирующие воспитательные уроки уже апробированы и доступны во всех регионах. Они проводятся непосредственно в классах, и за один год в них приняли участие уже более 100 000 школьников. Педагоги дают позитивную обратную связь и отмечают высокую вовлеченность школьников.

Фильм «Фермеры» послужит развитию в регионе фермерства и сельского хозяйства, привлечет в эту сферу подрастающее поколение, а также послужит инструментом развития малого предпринимательства и экономики Псковской области.