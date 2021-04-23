Общество

Среднемесячная зарплата в Псковской области превысила 31 тысячу рублей

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций Псковской области за январь-февраль 2021 года составила 31 041 рубль. Как сообщила Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковстата, она увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2020 года на 5,1%. В реальном выражении с учетом индекса потребительских цен зарплата снизилась на 0,5%.

Наиболее высокий размер оплаты труда (по оценке) сложился в организациях видов экономической деятельности «Деятельность финансовая и страховая» (52 521 рубль) и «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» (37 700 рублей).

В организациях этих видов экономической деятельности заработная плата работников превышала среднеобластную на 69,2% и на 21,5% соответственно.

Уровень оплаты труда работников организаций видов экономической деятельности «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (19361 рубль) за январь-февраль 2021 года был ниже среднеобластного на 37,6%, «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» (20279 рублей) – на 34,7%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников образования по региону за январь-февраль 2021 года составила 26 552 рубля, что на 14,5% меньше, чем среднемесячная заработная плата в целом по области. По организациям здравоохранения и предоставления социальных услуг среднемесячная начисленная заработная плата работников за январь-февраль сложилась в размере 33315 рублей, что составило 107,3% к уровню среднемесячной заработной платы в целом по области.