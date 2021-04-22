Общество

Псковичка просит губернатора поздравить бабушку с Днем победы

Женщина пожаловалась губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, что ее бабушку не поздравляют с Днем победы. Обращение опубликовано на сайте губернатора 22 апреля.

Внучка сообщает, что ее бабушка родилась в 1928 году в деревне Антоново Опочецкого района. Война застала ее в13-летнем возрасте и на протяжении всей войны она, как и все, помогала советской армии, в том числе и рыла противотанковые рвы.

«Семья ее была военная, служили на благо Родине, переезжая из гарнизона в гарнизон. Выход на пенсию состоялся в городе Таллинн, где в то время стояла наша дивизия. Проживая в Таллинне, ее ежегодно поздравляли с Днем 9 мая. При переезде в город Псков и по сей день, ее ни разу не поздравили власти города с этим Великим для нее днем», - говорится в обращении.

«Хотелось бы большего проявления внимания к нашим пожилым людям, которые так или иначе причастны к Дню победы, ведь их с каждым годом все меньше. Для нее это очень важно», - написала автор обращения.