Общество

С 30 апреля в Детском парке будет проходить Пасхальная ярмарка

С 3 по 10 мая на территории Детского парка состоится ярмарка, приуроченная празднованию Дня Победы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова, МП г. Пскова «Парки и ярмарки города Пскова» приглашает предпринимателей, мастеров народных промыслов, ремесленников к участию в данных ярмарках.

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по адресу: г. Псков, Октябрьский пр-т, д. 14 (вход с ул. Пушкина) - режим работы 9.00 - 18.00 в рабочие дни или по эл. почте 722219@mail.ru.

Заявки принимаются до 30 апреля.

Дополнительная информация по тел.: 8 (8112) 61-61-91