Общество

Прокуратура нашла нарушения в себежской «Италии»

Прокуратурой Себежского района проведена проверка соблюдения требований трудового законодательства в кафе «Италия», расположенного в городе Себеж, в ходе которой выявлены нарушения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в данном заведении общественного питания установлен неполный рабочий день для персонала в нарушение положений трудового законодательства, на срок свыше 6 месяцев.

Кроме того, владельцем кафе уведомление в отделение ГКУ ПО «ОЦЗН» по Себежскому району об установлении неполного рабочего дня, не направлялось. Более того, табель учета рабочего времени, установленного для работников кафе, не отражал фактически отработанного каждым из них.

Также, выявлены нарушения федерального законодательства в сфере оплаты труда. Работникам указанного заведения не оплачивалась сверхурочная работа. Кроме того, проверкой выявлены случаи несвоевременной выплаты заработной платы сотрудникам. Трудовым кодексом РФ, установлено, что при нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.

В нарушение изложенного, проценты за фактические невыплаченные суммы в установленный срок руководством кафе работникам не выплачены.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес индивидуального предпринимателя, владеющего кафе внесено представление.

Кроме того, в отношении должностного лица, допустившего нарушения трудового законодательства прокуратурой района возбуждены два административных производства по части 1 и по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ, которые направлены в Государственную инспекцию труда в Псковской области для решения вопроса о привлечении к административной ответственности. За допущенные нарушения законодательством установлены штрафные санкции в размере от 10 до 20 тысяч рублей.