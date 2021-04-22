Общество

Псковскому отделению союза художников установили льготную арендную плату на 10 лет

Псковскому отделению союза художников установили льготную арендную плату на 10 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы России по Псковской области.

По результатам рассмотрения заявления Комитета по управлению муниципальным имуществом города Пскова, Псковским УФАС России принято решение о даче согласия на предоставление Псковскому региональному отделению Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» (ИНН 6027035724) муниципальной преференции.

Преференция устанавливается целях развития культуры, искусства и сохранения культурных ценностей, в виде установления льготной арендной платы по договору аренды муниципального имущества от 01.04.2021 №4 арендной платы в размере 5 рублей за 1 кв.м. в месяц. Это составит 26 280 рублей в год, сроком на 10 лет.