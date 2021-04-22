Общество

Наказание за домашние побои ужесточат в течение шести месяцев

Поправки в статью 116.1 Уголовного кодекса «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию» внесут в Госдуму в течение полугода. В Минюсте сообщили, что новые нормы правительство обязал разработать Конституционный Суд, который 8 апреля рассмотрел жалобу жительницы Оренбургской области Людмилы Саковой. Женщину систематически избивал проживавший с ней брат. Однако по действующей статье УК он фактически оставался безнаказанным.

Конституционный Суд признал статью 116.1 УК РФ несоответствующей Конституции, пишет газета «Известия».

«Она не обеспечивает соразмерную уголовно-правовую защиту права на личную неприкосновенность и права на охрану достоинства личности от насилия в случае, когда побои нанесены или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершены лицом, имеющим судимость», — говорится в постановлении КС.

До внесения изменений в УК РФ действующая редакция статьи 116.1 остается в силе.

При этом в Минюсте подчеркнули, что решения КС обязательны на всей территории РФ для всех органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений.

В Госдуме предлагаемые изменения вызвали неоднозначную реакцию.