Общество

Длинные выходные ждут россиян на следующей неделе

На следующей неделе россиян ждут трехдневные выходные в связи с празднованием Дня труда. Согласно производственному календарю, праздничными нерабочими днями являются 1 и 9 мая.

Первые две рабочие недели мая будут четырехдневными. Сначала россияне будут работать с 4 по 7 мая, а затем с 11 по 14 мая. Кроме того, пятница, 30 апреля, является рабочим предпраздничным днем, поэтому будет короче на один час, отмечает сайт 360tv.ru.

22 апреля в Госдуме оценили возможность продления майских праздников. По словам главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, общее количество праздничных дней в мае указано в Трудовом кодексе, и продлить праздники без внесения поправок в законодательство нельзя. Он напомнил, что у властей есть право переносить выходные дни, чтобы сделать их продолжительность удобной для граждан. Между тем, продление праздников требует компенсации для бизнеса. Помимо этого, подобный шаг приведет к серьезной нагрузке на экономику.