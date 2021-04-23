Общество

Минтруду предложили изменить правило использования маткапитала

Депутат Госдумы Евгений Федоров направил главе Минтруда Антону Котякову предложение убрать временное ограничение на использование материнского капитала для покупки недвижимости без ипотеки, сообщает RT.

Парламентарий напомнил, что сейчас использовать средства маткапитала на покупку жилья сразу после рождения ребенка может лишь та семья, которая приобретает недвижимость в ипотеку. В иных случаях молодым родителям приходится ждать три года, прежде чем они смогут использовать пособие на приобретение квартиры или дома, подчеркнул депутат Госдумы.

«В целях поддержки молодых семей с детьми, прошу вас оценить целесообразность изменения правил предоставления средств "Материнского капитала" на приобретение недвижимости без кредитных инструментов, а именно позволить семьям обращаться за получением данных средств непосредственно после рождения ребенка», — пояснил Федоров.

По словам автора инициативы, по прошествии трех лет недвижимость может существенно подорожать. В итоге, как отметил Федоров, семья, которая желает приобрести жилье без ипотеки и нуждается для этого в средствах маткапитала, вынуждена оформлять кредит.