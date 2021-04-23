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Общество

Почти треть россиян одобряют апрельские общественные субботники

23.04.2021 09:25|ПсковКомментариев: 0

Почти треть россиян — 30% — одобряют апрельские общественные субботники и участвуют в них. Об этом свидетельствуют итоги социологического исследования сервиса «Зарплата.ру», сообщает РИА Новости. В опросе, который проводился 19-22 апреля, приняли участие 2 тыс. респондентов по всей стране.

29% россиян одобряют и участвуют в субботниках, 20% считают идею хорошей, но не находят времени на общественно-полезный труд, 31% респондентов ответили, что не работают бесплатно, а 9% опрошенных вообще не получают приглашения на субботники, показал опрос.

Причем женщины принимают участие в этом мероприятии чаще мужчин — 59% против 41%.

Согласно данным опроса, выхода на уборку городских улиц требует работодатель каждого десятого россиянина, причем 6% работодателей просят сотрудников принимать участие в субботниках в выходной день. В 15% российских компаний субботники являются традиционным коллективным мероприятием.

Самыми активными участниками общественных субботников являются жители Московской, Ленинградской, Нижегородской, Кемеровской и Свердловской областей и Татарстана, реже остальных в мероприятии принимают участие в Туве, Хакасии и на Ямале.

Напомним, ежегодно субботники проводятся и в Псковской области. В Пскове каждый год проходит месячник по весенней уборке городских территорий. Кроме того, в этом году администрация Пскова и Псковская Лента Новостей с 1 апреля начали прием заявок на конкурс «Чистый Псков».

Участникам мероприятия предлагается очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора. Самым активным вручат памятные подарки. Все участники получат благодарственные письма от администрации города Пскова, а победители в каждой номинации - подарки и сертификат от Псковской Ленты Новостей на бесплатную публикацию, а также памятные призы от компании «Титан-Полимер».

Теги: #опрос #субботник #Чистый Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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