Общество

Бездомные разбросали бутылки на убранной сотрудниками ПТС территории

Бездомные оставили мусор на убранной сотрудниками муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» территории. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Несколько недель назад сотрудники ПТС провели субботник у трассы возле дома №76б на улице Николая Васильева в Пскове.

«Был вывезен почти целый КамАЗ мусора, - отметили в пресс-службе. - Самое интересное, что мусор был самым разнообразным: начиная от пластика, предметов интерьера и заканчивая бутылками, банками и всем прочим, и все это с небольшого пятачка земли. Мы стали разбираться, откуда взялось все это безобразие. Выяснилось, что данное место облюбовали лица без определенного места жительства и некоторые другие асоциальные элементы».

На предприятии подчеркнули, что это является недопустимым, поскольку сети являются местом повышенной опасности - в них находится теплоноситель, который подается под очень высокой температурой. «А эти граждане не просто распивают на нем спиртные напитки, но и вымещают свою агрессию, приводя изоляцию в плачевное состояние. Все это наносит материальный урон предприятию. Мало того, что мы должны убирать за ними этот бардак, так еще и восстанавливать изоляцию на сетях», - посетовали в пресс-службе.

Муниципальное предприятие призвало псковичей не быть равнодушными и не стесняться вызывать полицейских, поскольку распитие спиртных напитков подпадает под административное правонарушение (статья 20.20 КоАП РФ).

«Давайте не на словах, а на деле сделаем наш город чище», - добавили в пресс-службе.