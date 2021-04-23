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Общество

Великолукские ветеринары рассказали об онкозаболеваниях кошек

23.04.2021 10:49|ПсковКомментариев: 0

Великолукский межрайонный филиал Псковской областной ветлаборатории в 2020 году провел исследование 17 новообразований, удаленных с области конечностей, полости рта и молочной железы кошек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении.

Среди установленных злокачественных новообразований у кошек в Великолукском межрайонном филиале чаще всего выявляли аденокарциному молочной железы - 50% случаев. Средний возраст пораженных кошек - 10-14 лет. При обнаружении опухоли молочной железы и верификации диагноза «аденокарцинома» прогноз заболевания плохой, 70-80% кошек умирают в течение года от рецидивов. «В нашей практике по выявленным злокачественным новообразованиям молочной железы у кошек часто определяли внутрипротоковую аденокарциному», - сказали ветеринары.

Карцинома — это злокачественное новообразование, развивающееся из клеток эпителиальной ткани, которая является основой кожи, слизистых оболочек и различных внутренних органов. В настоящее время смертность от карциномы находится на втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний, составляет – 40% случаев, отметили ветеринары.

Саркома — это группа злокачественных новообразований. Заболевание начинается с поражения первичных соединительных клеток. Из-за гистологических и морфологических изменений начинает развиваться злокачественное образование, в состав которого входят элементы клеток, сосудов, мышц, сухожилий и другие. Среди всех форм сарком на особенно злокачественные приходится около 60% случаев новообразований.

Гистологическая картина гигантоклеточной саркомы конечности кота. Окраска гематоксилин-эозином (увеличение 200x). Фото здесь и далее: Псковская областная ветлаборатория

Диагноз аденокарциномы, карциномы и саркомы может быть поставлен только после гистологического исследования биопсийного или послеоперационного материала, уточнили в медучреждении.

Гигантоклеточная опухоль состоит из полиморфных клеток, среди которых расположены гигантские клетки. Последние имеют крупное протоплазматическое тело с многочисленными ядрами, лежащими в центре клетки или разбросанные по всей протоплазме. Строма выражена слабо, по отдельным участкам с кровоизлияниями.

Гистологическая картина веретеноклеточной саркомы конечности кота с изменениями в области подушечек. Окраска гематоксилин-эозином (увеличение 200x).

Саркома состоит из клеток веретенчатой, овальной формы и соединительнотканных волокон, которые образуют пучки, идущие в разных направлениях. Наблюдающийся полиморфизм клеток объясняется разнообразным сечением их в препарате.

Гистологическая картина круглоклеточной саркомы ротовой полости кота. Окраска гематоксилин-эозином (увеличение 200x).

При микроскопии препарата хорошо заметны круглые клетки с небольшим ободком цитоплазмы и большим круглым ядром, интенсивно окрашенным гематоксилином, продолжили ветеринары. Некоторые клетки в состоянии митотического деления. Строма опухоли представлена тонкими соединительнотканными волокнами.

 Гистологическая картина плоскоклеточной карциномы ротовой полости кота. Окраска гематоксилин-эозином (увеличение 200x).

На фотографии показан ороговевший плоскоклеточный рак - злокачественное образование, произошедшее из плоского многослойного эпителия слизистой оболочки ротовой полости. Основная часть опухоли состоит из гнезд эпителиальных клеток, разделенных между собой узкими прослойками соединительной ткани. Полиморфные плоские эпителиальные клетки формируют неравномерные узлы. В центральной части некоторых опухолевых узлов имеются полости, заполненные детритом с остатками погибших клеток. Плоскоклеточная карцинома, является наиболее распространенным новообразованием десен у кошек, рассказали специалисты.

 Гистологическая картина аденокарциномы молочной железы кошки. Окраска гематоксилин-эозином (увеличение 200x).

Аденокарцинома – злокачественная опухоль, разросшаяся из железистого эпителия. Паренхима опухоли состоит из атипически разросшейся эпителиальной ткани, клетки которой заложены в полостях – альвеолах, образованных соединительнотканной стромой. Большая часть альвеол выстлана или целиком заполнена полиморфными эпителиальными клетками.

Исследуемые в Великолукском межрайонном филиале Псковской облветлаборатории новообразования у кошек являются наиболее распространенными опухолями. Аденокарцинома молочной железы составляет - 50%, саркома конечности - 60%, карцинома полости рта - 40% случаев. Средний возраст пораженных кошек - 10-14 лет.

Теги: #ветеринарный контроль #кошки
Источник: Псковская Лента Новостей
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