Общество

Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 320

Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 320. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная на портале стопкоронавирус.рф. По состоянию на утро 23 апреля в регионе зафиксировано еще 5 смертельных случаев от COVID-19.

Напомним, за 23 апреля в Псковской области зафиксировано 69 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 35 831 человека.

За прошедшие сутки избавились от коронавируса 153 пациента, всего – 25 618. Проведено 340 522 исследования на коронавирус, за сутки – 1 410.