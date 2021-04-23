Общество

От укусов клещей за неделю в Псковской области пострадали 37 человек

37 человек обратились в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей за неделю, с 14 по 20 апреля. Среди пострадавших 8 детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Напомним, первый случай присасывания клеща в 2021 году зарегистрировали у ребенка 3 апреля в Дедовичском районе (В 2020 году - 19 февраля в Псковском районе).

На 21 апреля в сравнении со среднемноголетними недельными данными количество обращений по поводу присасывания клещей (54 человека с начала сезона) снизилось на 81,3%, а количество детей (15 человек с начала сезона) снизилось на 85,2%. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года число обратившихся снизилось на 79%, детей - на 84,7%.

В этом году привили против клещевого вирусного энцефалита 900 человек, в том числе 23 ребенка. План по акарицидным обработкам составляет 600 га, в том числе план проведения акарицидных обработок на территории лечебно-оздоровительных учреждений - 190 га. На 21 апреля акарицидные обработки провели на площади 2,5 га (0,42% от плана).

С начала сезона в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» и других учреждениях исследовали 15 клещей, снятых с пострадавших.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом - 0%,

иксодовым клещевым боррелиозом - 8,3%,

моноцитарным эрлихиозом человека - 0%,

гранулоцитарным анаплазмозом человека - 0%.

В городе Пскове удаление клещей проводят в травматологических пунктах. В городах Псков и Великие Луки открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.

Исследования клещей проводят в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» по адресам:

Псков, улица Гоголя, 21а; телефон: 8-8112-66-42-80;

Великие Луки, улица Тимирязева, 9; телефон: 8-811-53-7-70-90.

Лаборатория работает ежедневно с 9:00 до 12:00 с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.

Живых клещей, снятых с человека, помещают в герметично закрывающуюся пробирку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и доставляют в лабораторию с соблюдением холодовой цепи с обязательным наличием сопроводительных документов. При невозможности сохранения живого клеща, в лабораторию может быть доставлен погибший клещ или его фрагмент с соблюдением вышеобозначенных требований.

В случае присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью.