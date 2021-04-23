Общество

Будущим первоклассникам Пскова предлагают пойти в ту школу, где учатся их братья и сестры

Управление образования администрации Пскова обратилось к родителям (законным представителям) будущих первоклассников с призывом подавать документы в те школы, где уже учатся их дети.

«Если у вас есть младший ребенок, который с 1 сентября должен пойти в первый класс, просим срочно обратиться в школу, которую посещает старший брат или сестра. Школы ждут документы для зачисления младших братьев или сестер», - сообщается в инстаграм-аккаунте управления образования.



Прием заявлений в 1 класс для детей, проживающих на закрепленной территории, а также имеющих право на первоочередной и преимущественный прием, идет с 1 апреля. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме на обучение в первый класс начнется 6 июля, до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.



Всем детям будет предоставлено место в школе в соответствии с законодательством.

Для консультаций необходимо обращаться по телефону 29-04-68 (Татьяна Михайловна) или по адресу электронной почты: uo@pskovadmin.ru